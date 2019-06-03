Черноморский флот проводит тренировки по нанесению ракетных ударов

Расчёты мобильных противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота совершенствуют практические навыки по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша.

Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на позициях в различных ландшафтах местности, задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Цель тренировки – совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению электронных пусков ракет по условному противнику.

В учениях задействованы порядка 20 единиц военной и специальной техники и около 100 военнослужащих отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота.

Фото отдела информационного обеспечения Черноморского флота

Служба информации “Вести-Севастополь”

Источник: Вести Севастополя