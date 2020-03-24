Черноморский флот проводит учения по обороне важных объектов от авиации противника

Подготовка проводится в районе аэродромов морской авиации Кача и Саки.
Учения проводятся для отработки слаженности при организации обороны важных объектов инфраструктуры флота от воздушного нападения условного противника. В тренировках участвуют самолёты Су-24М, АН-26, Бе-12 и вертолёты морской авиации ЧФ. К полевому выходу привлечено порядка 400 военнослужащих и около 50 единиц военной техники и вооружения, сообщает пресс-служба Черноморского флота.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь