Черноморский флот проводит учения по обороне важных объектов от авиации противника

Учения проводятся для отработки слаженности при организации обороны важных объектов инфраструктуры флота от воздушного нападения условного противника. В тренировках участвуют самолёты Су-24М, АН-26, Бе-12 и вертолёты морской авиации ЧФ. К полевому выходу привлечено порядка 400 военнослужащих и около 50 единиц военной техники и вооружения, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Подготовка проводится в районе аэродромов морской авиации Кача и Саки.

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