Черноморцы разгромили новочеркассцев на Кубке по волейболу

В Севастополе сегодня стартовал Кубок Южного военного округа по волейболу. Торжественное открытие состоялось на стадионе “Металлист”.

В соревнованиях принимают участие 15 сильнейших волейбольных команд. В их числе и представители Черноморского флота. Сегодня они провели первый матч с соперниками из Новочеркасска.

«Идём успешно. Команда среднего уровня, для нас проходимая. Но молодцы пацаны, борются, каждый мяч поднимают, стараются против нас что-то применить своё. Но мы высокие, играем хорошо, так сказать, против нас тяжело что-то применять», – не без гордости рассказал Никита Сигай, нападающий команды “Черноморец”.

Результат первой встречи – 3:0 в пользу сборной Черноморского флота. Игры будут проходить в течение трёх дней. Финал и награждение победителей запланированы на субботу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь