Четверо общественников США приехали на полуостров, чтобы понять, чей Крым

10 сентября 2019     15
Четверо общественников США приехали на полуостров, чтобы понять, чей Крым

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с докладом, в котором призвал украинское правительство позволить крымчанам получать государственные услуги на Украине. Генсек Организации объединённых наций рекомендовал перестать ущемлять права граждан в Крыму. Вот только конкретных фактов ущемления свобод в докладе не приводится. Как на самом деле обстоят дела на полуострове, хотят узнать четверо американских общественников. Делегация в эти дни гостит в Севастополе.

Бывший дипломат, а ныне писатель и общественник Деннис Ортблад обещает, что расскажет соотечественникам об этой встрече с севастопольцами. В библиотеке имени Льва Толстого члены делегации американского центра гражданских инициатив расспрашивают горожан о том, что изменилось в Крыму за последние пять лет.

«Большинство американцев не имеют представления о Крыме. Много раз они спрашивали: “А где находится этот Крым?” Они имеют очень мало информации о регионе. Мы хотим узнать больше деталей о жизни местных людей. Что беспокоит, волнует россиян», – говорит Деннис Ортблад.  

По словам журналиста Джеффри Робинсона, американские СМИ мало внимания уделяют международной повестке. А те новости, что приходят из Крыма, искажаются. Публицист утверждает, что крупные газеты, такие как “Нью-Йорк Таймс” сегодня теряют читателей, потому что люди для поиска объективной информации используют Интернет. Он намерен опубликовать свой отчёт о поездке на полуостров именно в Интернете.

«На самом деле Севастополь был частью России во всех смыслах на протяжении нескольких веков. И я считаю, что это невозможно отрицать. А самое главное, точно также как в США, в 1776-м, с её Декларацией о независимости, у людей остаётся право на самоопределение», – считает Джеффри Робинсон.

Право на самоопределение жителей Соединенных Штатов Старый свет признал лишь через 9 лет после публикации Декларации о независимости. Современная Европа пока не спешит подтверждать российский статус Крыма. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на днях выступил с докладом, в котором призвал украинский МИД упростить процедуру въезда на полуостров журналистам и общественникам, а также позволить крымчанам пользоваться государственными услугами на Украине. При этом “Закон о языке”, явно нарушающий права, который Киев принял этим летом, Организация объединённых наций никак не комментировала.

«Использование другого языка – часть понимания другой нации, людей, истории, общества. По мне, использование различных языков ведет к лучшему пониманию друг друга. Отделение языка означает, что мы отталкиваем другую культуру, традиции, общество. Так между людьми вырастают стены, а мы должны ломать эти стены», – уверен профессор Йельского университета США Кришен Мета.  

Кришен Мета цитирует слова Рональда Рейгана. Сороковой президент США призывал разрушить Берлинскую стену, чтобы вновь объединить народы Германии, а также Штаты и Советский Союз. Нынешний американский лидер Дональд Трамп перед своей инаугурацией в 2016-м тоже обещал наладить отношения с Россией., правда особых достижений в этом вопросе нет до сих пор. При этом идею стать если не друзьями, то хотя бы партнёрами, как показывают социологические опросы, простые американцы одобряют. А некоторые потенциальные кандидаты на пост президента США (выбирать его будут в следующем году) уже продвигают в СМИ идею перезагрузки отношений двух держав, которая предполагает в том числе признание Крыма российским.

Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь

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