Четверо симферопольцев задержаны по подозрению в краже кабеля

Полиция Симферополя задержала четырех местных жителей, которые подозреваются в краже кабеля с набережной реки Салгир, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым во вторник.

В 4:00 сотрудники полиции увидели четырех мужчин с кабелем, который используется в ремонте набережной. Заметив правоохранителий, мужчины бросили кабель и попытались скрыться.

«В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые украли 80 метров кабеля в районе ул.Толстого», – говорится в сообщении.

Ущерб компании-подрядчику составил более 30 тысяч рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет тюрьмы. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: Вести.Севастополь