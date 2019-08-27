Четверо симферопольцев задержаны по подозрению в краже кабеля

27 августа 2019     19
Четверо симферопольцев задержаны по подозрению в краже кабеля

Полиция Симферополя задержала четырех местных жителей, которые подозреваются в краже кабеля с набережной реки Салгир, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым во вторник.

В 4:00 сотрудники полиции увидели четырех мужчин с кабелем, который используется в ремонте набережной. Заметив правоохранителий, мужчины бросили кабель и попытались скрыться.

«В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые украли 80 метров кабеля в районе ул.Толстого», – говорится в сообщении.

Ущерб компании-подрядчику составил более 30 тысяч рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет тюрьмы.  Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Покупая мороженое президенту Турции, Путин не отдал 200-рублевую купюру с Севастополем
Покупая мороженое президенту Турции, Путин не отдал 200-рублевую купюру с Севастополем

Сегодня на авиасалоне «Макс» в подмосковном Жуковском, расплачиваясь за мороженое для президента Турции Реджепа Эрдогана, Владимир Путин не отдал продавцу …


Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей

Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал телеканалу 360, с чем связано массовое увольнение врачей. По …


Кавалер ордена за заслуги перед Отечеством ставит спектакль по рассказам Шукшина
Кавалер ордена за заслуги перед Отечеством ставит спектакль по рассказам Шукшина

Григорий Лифанов и Евгений Журавкин, получившие государственные награды России, готовятся к премьере нового спектакля. Накануне стало известно, что главный режиссёр …


Четверо симферопольцев задержаны по подозрению в краже кабеля
Четверо симферопольцев задержаны по подозрению в краже кабеля

Полиция Симферополя задержала четырех местных жителей, которые подозреваются в краже кабеля с набережной реки Салгир, сообщила пресс-служба МВД по Республике …


На Украине открыли уголовное дело в отношении экс-спикера Верховной рады
На Украине открыли уголовное дело в отношении экс-спикера Верховной рады

В Государственном бюро расследований открыли три уголовных производства против экс-спикера Андрея Парубия по факту массового убийства людей в одесском Доме профсоюзов 2 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты