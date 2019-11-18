Четыре пассажира пострадали по вине заснувшего за рулем водителя

18 ноября 2019     15
Четыре пассажира пострадали по вине заснувшего за рулем водителя

Водитель микроавтобуса совершил наезд на стоящий у края проезжей части грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса были доставлены в больницу с различными травмами. В ГИБДД рассказали, как водителю понять, что он вот-вот заснет за рулем, и что нужно сделать в случае переутомления. 

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 9 ДТП, в которых 14 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 5 детей. Инспекторами ДПС выявлено 465 административных правонарушений.

Источник: Вести.Севастополь

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