Четыре пассажира пострадали по вине заснувшего за рулем водителя

Водитель микроавтобуса совершил наезд на стоящий у края проезжей части грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса были доставлены в больницу с различными травмами. В ГИБДД рассказали, как водителю понять, что он вот-вот заснет за рулем, и что нужно сделать в случае переутомления.

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 9 ДТП, в которых 14 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 5 детей. Инспекторами ДПС выявлено 465 административных правонарушений.

Источник: Вести.Севастополь