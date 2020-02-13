Четыре пункта сбора данных проекта «Дорога Памяти» открыли в Севастополе

На Черноморском флоте продолжается сбор фотографий и информации об участниках Великой Отечественной войны для всероссийского мультимедийного проекта «Дорога Памяти».

Галерею фронтовиков и тех, кто ковал Победу в тылу, к 9 мая создаёт Центральный музей Вооружённых сил России в Москве. Загрузить фотографию и личные данные своего родственника – участника войны или труженика тыла можно на сайте проекта. Также в Севастополе открыли специальные пункты, куда люди могут прийти, и им помогут с оформлением истории. Пункты расположены в музее Черноморского флота, в подразделениях Музея фортификационных сооружений в Балаклаве и на Михайловской батарее, а также в Морской библиотеке. После загрузки данных организаторы проекта в Москве прикрепят к ним всю информацию о человеке, хранящуюся в архивах министерства обороны, и, возможно, потомки узнают новые факты о том, где и как воевали их родственники.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь