Четыре севастопольца вернутся домой из украинских СИЗО и тюрем

13 сентября 2019     20
Четыре севастопольца вернутся домой из украинских СИЗО и тюрем

В рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной на родину в ближайшие дни вернутся четыре жителя Севастополя, они попали в списки на обмен, об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Он не назвал имена севастопольцев, пояснив, что пока не стоит привлекать к ним излишнее внимание. Пока все они находятся за пределами Крыма, сам обмен произошел 7 сентября по формуле “35 на 35”.

Имена двоих уже известны: это бывший депутат Горсовета Севастополя Владимир Галичий, который в 2014 году поддержал присоединение Севастополя к России, а потом 4 года провел в украинском СИЗО и под домашним арестом, и Сергей Гнатьев, которого украинский суд осудил за нападение на боевика националистической организации в 2017 году.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастополь ждут последние по-настоящему теплые летние выходные
Севастополь ждут последние по-настоящему теплые летние выходные

В эти выходные осадков не будет, и воздух прогреется до +24…26 градусов. Температура морской воды 22°. Единственное, что может испортить …


В субботу пройдут четыре матча пятого тура Премьер-лиги КФС
В субботу пройдут четыре матча пятого тура Премьер-лиги КФС

Завтра, 14 сентября, в Симферополе встретятся ФК «Севастополь» и симферопольская «ТСК-Таврия». Это будет главный поединок пятого тура, потому что обе …


Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Апатитами
Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Апатитами

На станции Апатиты в Мурманской области произошла железнодорожная авария. С рельсов сошли восемь вагонов грузового состава. Как сообщили ИА «Би-порт» …


Губернатор ЯНАО учредил премии для победителей и призеров школьных олимпиад
Губернатор ЯНАО учредил премии для победителей и призеров школьных олимпиад

Ямальские школьники, ставшие победителями и призерами региональных и Всероссийских олимпиад, а также готовившие их учителя с 1 января 2020 года …


Как наказали чиновников Администрации президента, которые проморгали американского шпиона
Как наказали чиновников Администрации президента, которые проморгали американского шпиона

Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, которого СМИ называют американским шпионом, отправился в Черногорию с семьей на отдых вопреки запрету …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты