Четыре севастопольца вернутся домой из украинских СИЗО и тюрем

В рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной на родину в ближайшие дни вернутся четыре жителя Севастополя, они попали в списки на обмен, об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Он не назвал имена севастопольцев, пояснив, что пока не стоит привлекать к ним излишнее внимание. Пока все они находятся за пределами Крыма, сам обмен произошел 7 сентября по формуле “35 на 35”.

Имена двоих уже известны: это бывший депутат Горсовета Севастополя Владимир Галичий, который в 2014 году поддержал присоединение Севастополя к России, а потом 4 года провел в украинском СИЗО и под домашним арестом, и Сергей Гнатьев, которого украинский суд осудил за нападение на боевика националистической организации в 2017 году.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь