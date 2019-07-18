Четыре флота. Итоги недели 11-18 июля

Медики Военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота в ходе учений с применением барокомплекса «Спасатель» оказали помощь условно пострадавшему водолазу, сообщает пресс-служба флота. При выполнении задач под водой водолаз получил легкую степень декомпрессионной болезни. С места происшествия его доставили в транспортировочной барокамере «Кубышка», которую поместили внутрь дежурной барокамеры, а после оказали всю необходимую помощь. О событиях на всех флотах России – в нашей еженедельной рубрике.

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