Четыре флота. Итоги недели 27 июня – 4 июля

Основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил на встрече Владимиру Путину. Потом огонь распространился на другие помещения. Ядерная энергетическая установка, о наличии которой ранее не сообщалась, никаких повреждений не получила. Министр обороны также отметил, что экипаж выполнил все необходимые действия по защите установки. О ходе расследования причин аварии и других событиях – в нашей постоянной рубрике “Вести флота”.

Источник: Вести.Севастополь