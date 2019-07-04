Четыре флота. Итоги недели 27 июня – 4 июля

4 июля 2019     28
Четыре флота

Основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил на встрече Владимиру Путину. Потом огонь распространился на другие помещения. Ядерная энергетическая установка, о наличии которой ранее не сообщалась, никаких повреждений не получила. Министр обороны также отметил, что экипаж выполнил все необходимые действия по защите установки. О ходе расследования причин аварии и других событиях – в нашей постоянной рубрике “Вести флота”.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Премьер Италии рассказал Путину о грусти из-за санкций против России
Премьер Италии рассказал Путину о грусти из-за санкций против России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что испытывает грусть каждый раз, когда возникает необходимость продлить санкции против России. Он заявил об …


Вести Севастополь 4.07.2019
Вести Севастополь 4.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Имена двух героев-подводников включат в список Бессмертного экипажа Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища. Как погибших капитанов …


Вести Севастополь 4.07.2019
Вести Севастополь 4.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Имена двух героев-подводников включат в список бессмертного экипажа Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища. Что вспоминают педагоги …


Путин предрек страдания всему миру от торговых разногласий США и Китая
Путин предрек страдания всему миру от торговых разногласий США и Китая

Если США и Китай не смогут достичь согласия в вопросах торговли, то пострадает весь мир. Об этом заявил президент России …


Четыре флота
Четыре флота. Итоги недели 27 июня – 4 июля

Основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом министр обороны Сергей Шойгу …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты