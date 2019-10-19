Чиновники Севастополя расчитили от мусора фисташковую рощу

Сегодня члены правительства Севастополя навели порядок в 40 точках города – это как общественные пространства, так и придомовые территории, в том числе расчистили фисташковую рощу недалеко от бухты Круглой.

Субботники прошли на Сапун-горе, Ушаковой балке, на склоне у Матросского клуба. В общей сложности было вывезено больше 50 КАМАЗов мусора.

В Гагаринский район приехали более 50 человек из департамента городского хозяйства и аппарата правительства. Вместе с ними заместитель губернатора Алексей Парикин и и.о. директора горхоза Евгений Горлов. В следующую субботу они просят присоединиться уже и севастопольцев. После уборки города начнут высаживать новые деревья.

Сегодня на субботнике планировал быть и врио губернатор Михаил Развожаев, рано утром он должен был прилететь из Петербурга, где участвовал в заседании по развитию яхтенного туризма, но его самолет задержали. На своих страницах в соцсетях Развожаев обещал выйти на уборку города 26 октября.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь