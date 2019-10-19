Чиновники Севастополя расчищают от мусора фисташковую рощу

Сегодня члены правительства Севастополя наводят порядок в 40 точках города – это как общественные пространства, так и придомовые территории, в том числе расчищают фисташковую рощу недалеко от бухты Круглой.

В Гагаринский район приехали более 50 человек из департамента городского хозяйства и аппарата правительства. Вместе с ними заместитель губернатора Алексей Парикин и и.о. директора горхоза Евгений Горлов. В следующую субботу они просят присоединиться уже и севастопольцев. После уборки города начнут высаживать новые деревья.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь