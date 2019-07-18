Чиновник предстанет перед судом за превышение полномочий

18 июля 2019     22
Чиновник предстанет перед судом за превышение полномочий

В Севастополе предстанет перед судом исполняющий обязанности директора ГКУ “Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства”, который обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Ленинского городского суда в четверг. Его действия привели к потере более двух миллиардов рублей из бюджета федеральной целевой программы по развитию Крыма.

В 2017 году чиновник заключил государственный контракт стоимостью около 7 миллиардов рублей с акционерным обществом на строительство канализационных очистных сооружений “Южные”. Договор был заключен с грубыми нарушениями законодательства, а именно в отсутствие паспорта инвестиционного проекта, утвержденной проектно-сметной документации, технического задания и разрешения на строительство линейного объекта.

Заключая контракт, чиновник выполнял заведомо для него незаконные устные указания неустановленных должностных лиц департамента городского хозяйства. Уголовное дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство.

«В продолжение своего преступного умысла, обвиняемый через два дня заключил с подрядчиком дополнительное соглашение к государственному контракту, исключив пункт о казначейском сопровождении, которое в силу закона является обязательным условием при заключении и выполнении государственных контрактов. После чего аванс в размере 2 055 864 000 рублей был перечислен на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как того требует закон», – говорится в сообщении.

Контракт был расторгнут, так как подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства. К этому моменту 747 миллионов рублей уже были израсходованы “на цели, не предусмотренные государственным контрактом”. Еще 1,31 миллиард рублей оказался заблокирован на счете подрядчика в банке, у которого отозвали лицензию.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

В Херсонесе состоится открытие выставки «Последние Романовы»
В Херсонесе состоится открытие выставки «Последние Романовы»

Завтра, 19 июля в музее-заповеднике “Херсонес Таврический” в 16:00 состоится открытие выставки “Последние Романовы: крымские хроники”, сообщила пресс-служба музея в …


Сотрудники севастопольского МЧС потушили пожар в гараже
Сотрудники севастопольского МЧС потушили пожар в гараже

Сотрудники МЧС по Севастополю ликвидировали пожар в гараже на площади Ластовая,3 , сообщила пресс-служба ведомства в четверг. В 18:01 в …


США расширили санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении пяти граждан Ирана и семи иранских компании. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов. …


Лолита впервые прокомментировала расставание с пятым мужем
Лолита впервые прокомментировала расставание с пятым мужем

Певица Лолита впервые прокомментировала свое расставание с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в четверг, 18 …


Все парламентские партии зарегистрированы в Избиркоме Севастополя
Все парламентские партии зарегистрированы в Избиркоме Севастополя

Избирком Севастополя зарегистрировал городские списки всех парламентских партий — «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, а также выдвинутых этими партиями …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты