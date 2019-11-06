Чиновник с Камчатки стал директором департамента экономического развития Севастополя

Денис Профатилов возглавил департамент экономического развития Севастополя. Прежний руководитель Элимдар Ахтемов продолжит работу в должности заместителя директора.

Профатилову 31 год, родился он в Воркуте, окончил Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова. В последнее время участвовал в создании специальных экономических режимов в Камчатском крае: ТОР «Камчатка» и Свободный порт Владивосток, курировал создание двух индустриальных парков в регионе, работу Центра кластерного развития и Центра поддержки экспорта.

Работал заместителем руководителя Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Также у него есть опыт работы на государственной службе: в министерстве экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края.

Денис Профатилов – финалист конкурса «Лидеры России» и лауреат конкурса «Лучший государственный служащий Камчатского края – 2018». Прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по программам «Государственное и муниципальное управление» и «Развитие региональных команд».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь