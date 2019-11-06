Чиновник с Камчатки стал директором департамента экономического развития Севастополя

5 ноября 2019     23
Чиновник с Камчатки стал директором департамента экономического развития Севастополя

Денис Профатилов возглавил департамент экономического развития Севастополя. Прежний руководитель Элимдар Ахтемов продолжит работу в должности заместителя директора.

Профатилову 31 год, родился он в Воркуте, окончил Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова. В последнее время участвовал в создании специальных экономических режимов в Камчатском крае: ТОР «Камчатка» и Свободный порт Владивосток, курировал создание двух индустриальных парков в регионе, работу Центра кластерного развития и Центра поддержки экспорта.

Работал  заместителем руководителя Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Также у него есть опыт работы на государственной службе: в министерстве  экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края.

Денис Профатилов – финалист конкурса «Лидеры России» и лауреат конкурса «Лучший государственный служащий Камчатского края – 2018».  Прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по программам «Государственное и муниципальное управление» и «Развитие региональных команд».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях
США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях

Россия готова в будущем использовать искусственный интеллект в военных целях. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает РИА …


В «Лаборатории Касперского» описали новый способ кражи данных из банков
В «Лаборатории Касперского» описали новый способ кражи данных из банков

В «Лаборатории Касперского» рассказали о появлении нового способа корпоративного фишинга. Так, сотруднику банка или любой другой организации присылают «приглашение» на …


Вести Севастополь 5.11.2019
Вести Севастополь 5.11.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Обмен товарами между сирийским Тартусом и Севастополем обсудили губернаторы двух городов. – У Севастопольской таможни сегодня …


Чиновник с Камчатки стал директором департамента экономического развития Севастополя
Чиновник с Камчатки стал директором департамента экономического развития Севастополя

Денис Профатилов возглавил департамент экономического развития Севастополя. Прежний руководитель Элимдар Ахтемов продолжит работу в должности заместителя директора. Профатилову 31 год, …


Мать и сын осуждены за взятку сотруднику ФСБ в Евпатории
Мать и сын осуждены за взятку сотруднику ФСБ в Евпатории

Городским судом осуждены двое жителей Евпатории, обвиняемых в даче взятки сотруднику ФСБ группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты