Число жалоб на укусы клещей уменьшилось

В Крыму и Севастополе в этом году почти на 300 случаев укусов клещей меньше, чем за такой же период 2018-го. В целом показатель не превышает средний, характерный для данного сезона, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора. По данным на середину июня, зафиксировано 11 случаев клещевого боррелиоза.

Этим летом планируется обработать от клещей территорию в 2 тысячи гектаров. Уже обработано почти две трети. В том числе туристические маршруты: Большой каньон, Чуфут-кале, Торопова дача, Холодная гора, Урочище Кайнаут, Эски-Кермен, Партизанская поляна, тропа Голицына, Медведь-гора, Долина приведений, тропа, ведущая к водопаду Джур-Джур.

Источник: Вести.Севастополь