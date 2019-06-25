Число наркозависимых в Крыму остается стабильным

Число зарегистрированных наркозависимых в Крыму не меняется в течение последних трех с половиной лет. Об этом сегодня, 25 июня, на пресс-конференции в Симферополе сообщила главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения республики Марина Шоренко в преддверии Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Он отмечается во всём мире 26 июня.

По данным на 1 апреля 2019 года, с диагнозом «наркомания» в Крыму живут чуть больше 4 тысяч человек. И еще больше 5 тысяч тех, кто употребляет какие-то наркотические средства и психотропные вещества, но зависимости от них у этих людей пока нет.

По словам Марины Шоренко, эти данные в последнее годы существенно не меняются: колеблются в пределах 100-150 человек. Но наркомания в Крыму помолодела: если раньше психотропные вещества употребляли в основном люди от 30 до 39, то теперь стало больше тех, кому еще нет 30-ти.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта etcetera.media

Источник: Вести.Севастополь