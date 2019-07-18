Число пострадавших в детском лагере «Лучистый» увеличилось до 57

18 июля 2019     19
Число пострадавших в детском лагере «Лучистый» увеличилось до 57

Еще один ребенок из детского лагеря “Лучистый” госпитализирован в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы, сообщает ТАСС. Таким образом, количество пострадавших увеличилось до 57: 52 ребенка и 5 вожатых.

Специалисты Роспотребнадзора еще накануне заявили, что причиной массового отравления стал норовирус – это разновидность кишечной инфекции. Первоначально возникшую версию, что дети «привезли» вирус с собой из Татарстана, эксперты отклонили. В пищеблоке лагеря были взяты пробы, и санитарные врачи предполагают, что возбудитель инфекции был в салате, который ели дети и некоторые вожатые.

Директор татарстанского республиканского центра “Черноморец” Евгений Ветров, который организовал поездку, заявил ТАСС, что все пострадавшие идут на поправку, детей планируется выписать завтра.

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовные дела по факту отравления детей в лагере. Прокуратура Крыма вместе с управлением Роспотребнадзора проводят проверку по соблюдению санитарных норм.

Фото с сайта mosgortur.ru

Источник: Вести.Севастополь

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