Число умерших в Севастополе за полгода на тысячу превысило число родившихся

Такие данные озвучила сегодня на встрече с журналистами руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина. Она подвела итоги развития города с января по июнь 2019 года.

В первом полугодии 2019-го в городе-герое родились 1992 малыша, а ушли из жизни 2997 человек.

За полгода в Севастополь приехали и зарегистрировались здесь 9241 человек, а уехали 6663. С учётом этих цифр число жителей города составило 444,8 тысяч человек.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь