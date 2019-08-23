Число умерших в Севастополе за полгода на тысячу превысило число родившихся

23 августа 2019     19
Число умерших в Севастополе за полгода на тысячу превысило число родившихся

Такие данные озвучила сегодня на встрече с журналистами руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина. Она подвела итоги развития города с января по июнь 2019 года.

В первом полугодии 2019-го в городе-герое родились 1992 малыша, а ушли из жизни 2997 человек. 

За полгода в Севастополь приехали и зарегистрировались здесь 9241 человек, а уехали 6663. С учётом этих цифр число жителей города составило 444,8 тысяч человек. 

Служба информации “Вести – Севастополь” 

Источник: Вести.Севастополь

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