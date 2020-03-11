Число фальшивых купюр в Севастополе за год сократилось в три раза

11 марта 2020     11
Число фальшивых купюр в Севастополе за год сократилось в три раза

В 2019 году в банковском секторе Севастополя обнаружено 24 поддельных банкноты. Для сравнения, в 2018-ом их было 68, а в 2017 – 237, сообщило отделение по Севастополю Центрального банка России.

Эту тенденцию в банке объясняют тем, что российские банкноты находятся в лидерах по защищенности. Чаще всего в обиходе деньги проверяют на просвет: смотрят водяные знаки, микроперфорацию и защитную нить. Именно эти признаки и стараются максимально усовершенствовать в банке России для исключения подделки.

Среди фальшивых купюр больше всего пятитысячных: в прошлом году в Севастополе их было выявлено 16 штук (в 2018 году – 35). На втором месте банкноты номиналом 1000 рублей – 4 штуки (в 2018 году – 28).

Как отметил заместитель управляющего Отделением «Севастополь» Центрального банка России Юрий Соломенник, чаще всего подделки печатаются на обычном цветном принтере.

Чтобы распознать фальшивую купюру, необходимо проверить ее минимум по трем признакам: при изменении угла зрения увидеть меняющие цвет и скрытые изображения; при увеличении под лупой – микротексты и микроузоры; а на ощупь пальцами почувствовать рельефную надпись «Билет Банка России» и метки для людей с ослабленным зрением.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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