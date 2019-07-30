Чистоту пляжа на Фиоленте взял под контроль Роспотребнадзор

30 июля 2019     12
Чистоту пляжа на Фиоленте взял под контроль Роспотребнадзор

Специалисты Севприроднадзора и Роспироднадзора по Крыму и Севастополю проверили пляж “Царское село” на Фиоленте, сообщила пресс-служба правительства города во вторник.

Ранее в социальных сетях опубликовали фотографии воды у берега, которая была покрыта светлыми пятнами и пленкой.

В ходе обследования специалисты не выявили ни визуального загрязнения акватории пляжа, ни потенциальных источников загрязнения.

«Эко-аналитическая лаборатория произвела отбор проб на содержание загрязняющих веществ в морской воде. Контроль за ситуацией осуществляет Росприроднадзор», – говорится в сообщении.

Источник: Вести.Севастополь

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