Чистоту пляжа на Фиоленте взял под контроль Роспотребнадзор

Специалисты Севприроднадзора и Роспироднадзора по Крыму и Севастополю проверили пляж “Царское село” на Фиоленте, сообщила пресс-служба правительства города во вторник.
Ранее в социальных сетях опубликовали фотографии воды у берега, которая была покрыта светлыми пятнами и пленкой.
В ходе обследования специалисты не выявили ни визуального загрязнения акватории пляжа, ни потенциальных источников загрязнения.
«Эко-аналитическая лаборатория произвела отбор проб на содержание загрязняющих веществ в морской воде. Контроль за ситуацией осуществляет Росприроднадзор», – говорится в сообщении.
Источник: Вести.Севастополь