Члены команды Овсянникова получают новые назначения

7 октября 2019     13
Члены команды Овсянникова получают новые назначения

Сергей Никифоров, в 2017-ом году работавший советником тогда еще врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначен советником главы другого региона – Пермского края. Максим Решетников представил его коллегам. По сути Никифоров вернулся в хорошо знакомый город – он уже работал в Перми директором по развитию производственных систем ОАО «Пермский моторный завод». 

С этой должности Овсянников и пригласил Никифорова в свою команду. В Севастополе он занимался повышением эффективности процессов управления и предоставления услуг населению. Это проект «Бережливая поликлиника» и 55 проектов по повышению эффективности работы в органах государственной власти: ДИЗО, Департаменте архитектуры и градостроительства, Севреестре, Главном управлении информатизации и связи, Департаменте городского хозяйства, Департаменте капитального строительства и МФЦ, сообщает портал «Новый компаньон».

Теперь в команде пермского губернатора Максима Решетникова он будет также отвечать за повышение производительности труда.

Источники, близкие к окружению Дмитрия Овсянникова, сообщают, что и бывшего губернатора Севастополя со дня на день ждет новое назначение.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта newsko.ru

Источник: Вести.Севастополь

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