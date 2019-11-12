Чтобы вернуться в бухту, катерам понадобилась помощь спасателей

Накануне вечером в тумане заблудились три катера – они не могли самостоятельно вернуться в Балаклавскую бухту.

Как рассказали в Центре гражданской защиты, около 8 часов вечера поступило сообщение, что катер, на борту которого находятся 10 человек, не может отчалить с Ближнего пляжа и вернуться в Балаклавскую бухту из-за низкой видимости.

На помощь отправилась дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Балаклава» ЦГЗ. Пока спасатели искали этот катер, еще два судна дали им сигналы, что заблудились в темноте и тумане.

Таким образом сотрудники Центра гражданской защиты помогли трем катерам вернуться в город.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь