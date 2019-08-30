Чтобы вернуть сданный в аренду автомобиль, жительнице Севастополя понадобилась помощь Росгвардии

Жительница Севастополя сдала в аренду своему знакомому «Тойоту Камри». Никаких расписок оформлять не стала – была устная договоренность. Когда срок аренды автомобиля истек, 43-летний мужчина решил скрыться. На телефонные звонки женщины он не отвечал. Тогда владелица машины обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Как сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю, сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину на автозаправке. Свое поведение он объяснил рассеянностью, якобы просто забыл вернуть машину хозяйке.

Задержанного и угнанный автомобиль передали следственно – оперативной группе УМВД для дальнейших разбирательств.

Источник: Вести.Севастополь