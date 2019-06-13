Чтобы найти в парке трехлетнюю дочь, маме понадобилась помощь полиции

Во время прогулки в парке Победы женщина на минуту отвлеклась, и в этот момент ее маленькая дочка уехала на самокате вглубь аллеи и затерялась в толпе. Жительница города не смогла ее догнать и сразу же обратилась в полицию.

Сотрудники УМВД сообщили всем ближайшим постам и нарядам приметы малолетней и направили их на поиски. Спустя несколько часов ребёнка нашли в одном из скверов и вернули маме, – сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Чуть позже в адрес начальника УМВД России по г. Севастополю генерал-майора полиции Василия Павлова женщина прислала благодарственное письмо. Особые слова признательности она выразила сотруднице ОУУПиПДН ОМВД России по Гагаринскому району капитану полиции Ольге Малукало. Она проявила доброжелательное отношение ко всем членам семьи заявительницы и поддержала их в непростой ситуации.

Фото с сайта sevastopol.su

Источник: Вести Севастополя