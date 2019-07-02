Чтобы наполнить событиями парки Севастополя, создана специальная служба

Администрированием культурных событий в парках Севастополя займется служба, созданная в июне при ГБУ “Парки и скверы”. А сегодня, 2 июля, состоялась открытая презентация проектов, которые планируют провести в зеленых пространствах города.

Идеи родились в департаментах правительства. Среди них есть спортивные события: зарядки, соревнования на открытом воздухе, а также различные мастер-классы, концерты и театральные постановки.

Служба администрирования парков летом будет привлекать к работе школьников и студентов, рассказал Дмитрий Овсянников. По словам губернатора, большинство мероприятий будут адресованы детям и пожилым людям. Однако и остальные возрастные категории без внимания не останутся. Сейчас уже есть план событий на все выходные до сентября.

«В этом году будут реконструированы 3 парка: на улице Астана Кесаева, парк 60 лет СССР и Учкуевка, и, конечно, нужно наполнять их жизнью – это основная задача, – говорит губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. – Хочу, чтобы те предложения, которые прозвучали, были проверены жителями, было предложено в ответ что-то. Мы отреагируем и постараемся, чтобы в наших парках было уютно и комфортно». «Думаю, что в будущем мы, скорее всего, соберем все это на какой-нибудь площадке, где будет, возможно, даже голосование, какие-то комментарии от людей. Нам нужна обратная связь, чтобы не делать того, что будет неинтересно», – добавил Дмитрий Зайковский, начальник отдела внебюджетного развития ГБУ «Парки и скверы».

Фото Екатерины Дмитренко

Источник: Вести.Севастополь