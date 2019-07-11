Что известно о ВРИО губернатора Севастополя Михаиле Развожаеве

11 июля 2019     22
Что известно о ВРИО губернатора Севастополя Михаиле Развожаеве

Сегодня его лично назначил на должность Президент Владимир Путин.

Михаил Развожаев до назначения работал на аналогичной должности в Республике Хакасия, а также был заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа и руководил исполкомом центрального штаба Общероссийского народного фронта. Ему 38 лет, он окончил Красноярский педагогический университет.

Развожаев также стал 20-м выпускником “школы губернаторов”, который будет руководить регионом. Он прошел курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

На своей странице в Instagram Михаил Развожаев заявил, что вскоре прилетит в Севастополь.

Ранее стало известно, что Дмитрий Овсянников уходит с должности губернатора Севастополя.

фото sm-news.ru

Источник: Вести.Севастополь

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