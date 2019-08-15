Что известно о пилотах, спасших 223 пассажира рейса «Жуковский- Симферополь»?

Командир воздушного судна А321 – житель Екатеринбурга Дамир Юсупов. Ему 41 год. Он с детства мечтал летать, но в авиацию пришел поздно – в 32 года. В 2013 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и пришел на работу в “Уральские авиалинии”. За это время он успел налетать более 3000 часов. А в 2018 году завершил обучение в Ульяновском институте гражданской авиации уже по направлению “Аэронавигация”, пишут уральские издания. Отец Дамира был командиром экипажа воздушного судна, летал на вертолете Ми‑8.

Второму пилоту самолета Георгию Мурзину 23 года. Он тоже окончил Санкт-Петербургский университет гражданской авиации. В авиакомпанию был принят лишь в прошлом году. Общий налет – более 600 часов.

В салоне лайнера находились также 5 бортпроводников: старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина и Дмитрий Гончаренко.

Оба летчика помогали бортпроводникам эвакуировать пассажиров из самолета.

Бывшая стюардесса «Уральских авиалиний» рассказала екатеринбургскому агентству Е1.RU, что летала с некоторыми членами этой команды, в том числе командиром Дамиром Юсуповым.

«Командир [Дамир Юсупов] очень хороший, мужественный, очень ответственный и добрый человек! Помню, что он очень спокойный и рассудительный, с хорошим чувством юмора, отец у него, кажется, военный. Мурзина лично не знаю, но родителей его очень хорошо знаю, они всю жизнь в авиации бортпроводники — Оля и Саша, представляю, что сейчас они чувствуют, переживают безумно, наверное, они все небесные. Ивлицкий Дима (бортпроводник) тоже семейный и ответственный, очень скромный и приятный. Я очень горжусь ими, дай Бог им здоровья и счастья. Надо сказать что «Уральские авиалинии» — это семейная и очень приятная авиакомпания, где люди работают душевные, семейные и благородные», – сказала стюардесса, пожелавшая остаться неизвестной.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже назвал пилотов героями. Благодаря их грамотным и четким действиям, удалось сохранить жизнь экипажу и 223 пассажирам. Самое главное – что в момент жесткой посадки с убранными шасси лайнер не загорелся, хотя он только что вылетел из аэропорта, и его баки были полностью заправлены.

Фото администрации городского округа Щелково/ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь