Что на самом деле происходит на предприятии «Севэлектроавтотранс»? Смотрите в выпуске в 20:45

Специальная комиссия с участием вице-губернатора и руководства «Севэлектроавтотранса» решает накопившиеся проблемы предприятия. Повышенный производственный контроль повлёк за собой ряд увольнений. Основной проблемой считают то, что почти половину денег за билеты водители клали в карман.

Правда ли, что водители вынуждены покупать запчасти к машинам за свои деньги? Наша съёмочная группа разобралась, что такое “щёчки”, “угольки”, а также побывала на складе комплектующих.

Почему у новейших троллейбусов, которые не проработали на линии и года, неисправны лебёдки токоприёмников? Есть ли в России заводы, которые смогут снабдить севастопольские троллейбусы запчастями и будет ли новый контракт на поставку электротранспорта в город?

Ответы на эти вопросы смотрите в репортаже Ростислава Колмагорова в вечернем выпуске «Вести-Севастополь» сегодня в 20:45.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь