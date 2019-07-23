Что нельзя ввозить в Россию – таможенный кодекс ждут изменения

23 июля 2019     23
Что нельзя ввозить в Россию – таможенный кодекс ждут изменения

В России упрощен таможенный контроль за ввозимыми товарами. Постановление об изменениях провоза фруктов и других продуктов вступит в силу 19 августа. В глобальном плане ничего не поменяется: постановление принято, чтобы упростить систему таможенного контроля и более четко прописать некоторые пункты.

В первую очередь это касается тех, кто ввозит продукты на продажу, но и у обычных туристов могут возникнуть сложности при пересечении границы.

Так из-за рубежа в багаже или ручной клади обычные туристы могут провезти не более 5 кг фруктов, пишут «Известия». Если вы взяли с собой более тяжелую партию, на нее могут попросить фитосанитарные документы. Особенно, если путешественник везет экзотические фрукты: манго, папайю, ананас, гуайяву, инжир. Если лимит превышен, фрукты уничтожат или отправят обратно — и то и другое за деньги нарушителя.

В списке также есть бобовые, орехи и овощи. Ограничения коснулись хвойных веток, а также цветов: в багаж можно взять три букета по 15 цветов. Нельзя ввозить без сертификатов картофель и семена. Из Таиланда нельзя увозить дуриан, кокосы и арбузы. По российским законам, кстати, арбуз, дыню или тыкву можно ввозить только по одной штуке.

Ограничение по весу, помимо фруктов и овощей, касается мясных и молочных продуктов, а также сыра, который вместе с колбасами чаще всего везут из Европы. Они должны быть в фабричной упаковке с соответствующими реквизитами и весить также не более 5 кг. Нельзя ввозить в Россию полуфабрикаты.

Иногда, когда возникают вспышки опасных заболеваний, вводятся временные запреты на ту или иную продукцию. На сегодняшний день, по данным Россельхознадзора, нельзя ввозить подкарантинную продукцию из Абхазии, а также саженцы винограда определенных сортов из Италии и Франции — даже с сертификатом.

Бесплатно можно провезти с собой 3 л алкоголя. Можно еще два, если оплачена пошлина: по €10 за каждый литр некрепкого алкоголя и по €22 — за крепкий.

Ограничения касаются не только продуктов питания. Так из Турции нельзя  вывозить камни с пляжа, осколки мрамора, фрагменты скульптур — они могут оказаться частями исторического объекта. Вообще песок, ракушки и предметы из костей животных и панцирей — опасные сувениры, которые могут вызвать вопросы у таможенников Египта, Вьетнама, Доминиканской Республики и Италии.

В Таиланде стоит быть аккуратнее с фигурками и портретами Будды. Они не должны быть выше 13 см. В сувенирных лавках по случайности может затесаться предмет, представляющий историческую ценность.

Из Доминиканы, Индии и Туниса нельзя вывозить национальную валюту.

 

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Ефимова намерена взять реванш у Кинг на Олимпиаде
Ефимова намерена взять реванш у Кинг на Олимпиаде

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала свою серебряную медаль в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам …


В Севастополе прошла 2-ая отчётная конференция ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В
В Севастополе прошла 2-ая отчётная конференция ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина»

За год в социальных сетях и СМИ были размещены более 3000 публикаций о деятельности движения, указах и поручениях президента РФ. 7 апреля …


Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал украинскому банку «дырку от бублика»
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал украинскому банку «дырку от бублика»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций «Ощадбанку» за крымские активы «дырку от бублика» вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов. Об …


Что нельзя ввозить в Россию – таможенный кодекс ждут изменения
Что нельзя ввозить в Россию – таможенный кодекс ждут изменения

В России упрощен таможенный контроль за ввозимыми товарами. Постановление об изменениях провоза фруктов и других продуктов вступит в силу 19 августа. В глобальном плане ничего не …


В Севастополе упал лифт с пассажирами
В Севастополе упал лифт с пассажирами

В доме №12 по улице Парковой с 3 этажа вниз рухнула кабина лифта. В ней находились 3 человека. Двоих врачи …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты