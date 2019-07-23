Что нельзя ввозить в Россию – таможенный кодекс ждут изменения

В России упрощен таможенный контроль за ввозимыми товарами. Постановление об изменениях провоза фруктов и других продуктов вступит в силу 19 августа. В глобальном плане ничего не поменяется: постановление принято, чтобы упростить систему таможенного контроля и более четко прописать некоторые пункты.

В первую очередь это касается тех, кто ввозит продукты на продажу, но и у обычных туристов могут возникнуть сложности при пересечении границы.

Так из-за рубежа в багаже или ручной клади обычные туристы могут провезти не более 5 кг фруктов, пишут «Известия». Если вы взяли с собой более тяжелую партию, на нее могут попросить фитосанитарные документы. Особенно, если путешественник везет экзотические фрукты: манго, папайю, ананас, гуайяву, инжир. Если лимит превышен, фрукты уничтожат или отправят обратно — и то и другое за деньги нарушителя.

В списке также есть бобовые, орехи и овощи. Ограничения коснулись хвойных веток, а также цветов: в багаж можно взять три букета по 15 цветов. Нельзя ввозить без сертификатов картофель и семена. Из Таиланда нельзя увозить дуриан, кокосы и арбузы. По российским законам, кстати, арбуз, дыню или тыкву можно ввозить только по одной штуке.

Ограничение по весу, помимо фруктов и овощей, касается мясных и молочных продуктов, а также сыра, который вместе с колбасами чаще всего везут из Европы. Они должны быть в фабричной упаковке с соответствующими реквизитами и весить также не более 5 кг. Нельзя ввозить в Россию полуфабрикаты.

Иногда, когда возникают вспышки опасных заболеваний, вводятся временные запреты на ту или иную продукцию. На сегодняшний день, по данным Россельхознадзора, нельзя ввозить подкарантинную продукцию из Абхазии, а также саженцы винограда определенных сортов из Италии и Франции — даже с сертификатом.

Бесплатно можно провезти с собой 3 л алкоголя. Можно еще два, если оплачена пошлина: по €10 за каждый литр некрепкого алкоголя и по €22 — за крепкий.

Ограничения касаются не только продуктов питания. Так из Турции нельзя вывозить камни с пляжа, осколки мрамора, фрагменты скульптур — они могут оказаться частями исторического объекта. Вообще песок, ракушки и предметы из костей животных и панцирей — опасные сувениры, которые могут вызвать вопросы у таможенников Египта, Вьетнама, Доминиканской Республики и Италии.

В Таиланде стоит быть аккуратнее с фигурками и портретами Будды. Они не должны быть выше 13 см. В сувенирных лавках по случайности может затесаться предмет, представляющий историческую ценность.

Из Доминиканы, Индии и Туниса нельзя вывозить национальную валюту.

Источник: Вести.Севастополь