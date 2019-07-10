Что нового на ZBFest 2019

Подробности главного open-air лета раскрыли в пресс-службе фестиваля.
Четвёртый опен-эйр на виноградниках состоится 3 августа.
фото vk.com/zbkrim
Источник: Вести.Севастополь
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