Что нового на ZBFest 2019

10 июля 2019     15
Что нового на ZBFest 2019

Подробности главного open-air лета раскрыли в пресс-службе фестиваля.

Больше сцена – 50 метров шириной. 8 экранов на сцене, 2 дополнительных монитора в общей зоне. Обновлённый фуд-корт и пропускная система: теперь для VIP, фан и общей зоны будут раздельные входы.
Больше места для машин – для тех, кто приедет на своём транспорте, организованы 3 парковки. Те, кто поедет на общественном, могут воспользоваться продлёнными городскими маршрутами – это №8, №9, №34, №94.
В после полуночи 4 августа 20 автобусов бесплатно развезут гостей фестиваля до остановки “5-й километр Балаклавского шоссе”
Хэдлайнеры ZBFest 2019 – Сергей Шнуров и группировка “Ленинград”, Диана Арбенина и “Ночные снайперы”, Мот, Дана Соколова.

Четвёртый опен-эйр на виноградниках состоится 3 августа.

фото vk.com/zbkrim

Источник: Вести.Севастополь

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