Что посмотреть в Севастополе в «Ночь искусств»

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября, накануне Дня народного единства.

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября, накануне Дня народного единства.

Севастопольский ТЮЗ

С 15:00 до 17:00 тематические площадки, где художники, костюмеры, бутафоры и гримёры расскажут о своей работе и покажут, как они создают театральные чудеса. Интерактивные уроки актёрского мастерства, вокала и пантомимы.

Севастопольский драматический театр имени А. В. Луначарского

16:00 – Открытие выставки Эдуарда Кулиша «Перевоплощения». Её презентует в зрительском фойе театра сам автор.

19:00 – Поэтический вечер «Читаю стихи». В авторском проекте Джона Барулина на Малую сцену театра вместе с севастопольскими поэтами выйдут луначарцы.

21:30 – Экскурсия по театру. По закулисью зрителей проведёт Дмитрий Кириченко. В это же время пройдет презентация IV Фестиваля актерских монологов «Словотворение».

«Херсонес Таврический»

18:00 – Открытие выставки «Театр в Херсонесе: история, изучение, современная жизнь», на сцене Античного театра выступят детские эстрадные коллективы Севастополя.

В это же время в Византийском дворике будут крутить многосерийный фильм «Тайны Херсонеса».

20:30 – 21:30 – Живая музыка: дуэт скрипки и рояля.

Вечером гости смогут посетить сад миниатюр, там будут чеканить «средневековые» монеты, а музыканты исполнят на средневековых инструментах традиционные для того времени композиции. В саду посетителей будут встречать два воина-римлянина в доспехах и писарь с огромным свитком и пером.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь