Что происходит с газификацией севастопольских сёл?

В воскресенье в 8 часов 40 минут на телеканале Россия в эфир выйдет итоговая программа «Вести Севастополь. События недели».

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– Севастополю пообещали помочь с развитием паллиативной помощи детям. Что ещё удивило Анну Федермессер, члена Центрального штаба ОНФ, учредителя благотворительного фонда помощи хосписам “Вера”, в севастопольской медицине и почему в 3-й горбольнице пациенты лежат в коридорах?

– Какие решения примут депутаты 2-го созыва Севастопольского законодательного собрания? Как распределились места в городском парламенте и как представители партий оценивают итоги избирательной кампании? Кто станет председателем ЗАКСа, а кто поедет в Совет Федерации?

– Что происходит с газификацией севастопольских сёл? Конфликт между газоснабжающими организациями – вопрос политический или экономический?

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь