Что связывает Горана Бреговича с Крымом?

1 ноября 2019     21
Что связывает Горана Бреговича с Крымом?

Самые интересные события предстоящих выходных – в рубрике “Афиша”.

 

2 ноября в 18:30 в Севастопольском ТЮЗе спектакль «Загадка полесья». Спектакль по мотивам повести Куприна «Олеся» не столь романтичен, как хотелось бы, потому что артисты ТЮЗа раскрывают на сцене темы озлобленности и невежества людей, которые не умеют принимать то, что им не знакомо. Мистическая и лирическая история показана почти без декораций, потому что внешнее не так важно, сколько то, что люди умеют чувствовать.

 

2 ноября с 14:00 до 17:00 на ул. Сенявина, 4 мастер-класс «Право на голос». Инструмент для самопрезентации и самореализации, но не все им умеют умело пользоваться. Голос дается нам с рождения, но в любой момент может исчезнуть. Как восстановить голос и придать уверенности такому, который еще далек от убедительного звучания. Секреты раскроет тренер по вокалу и голосовым практикам Екатерина Калинина.

3 ноября в 15:00 на ул. Ленина, 35 откроется выставка братьев Либа «Под небом Севастополя». Это пейзажи города, написанные за 5 лет. Есть узнаваемые места, а есть и такие, будто из советского мультфильма, сказочные и загадочные.

3 ноября в Симферополе, в Музтеатре в 19.00 – концерт самого известного балканского и популярного европейского композитора, автора музыки к фильмам Эмира Кустурицы – Гóрана Брéговича. Прошлый его визит был в Севастополь в 2015-м году, и сейчас снова – праздник этнических мелодий. Ради такого можно и в Симферополь поехать.

С крымским полуостровом у маэстро особая связь. Отец Бреговича выращивал виноград и сам делал вино, а любовь к морской стихии проявилась в жизни композитора так, что он провел почти полгода на парусной лодке в Атлантике. Эмигрировав из Югославии во время военного конфликта, Горан Брегович и сейчас живет во Франции, и совершенно не боится санкций после очередного концерта в Крыму.

Анна Сорокина

Источник: Вести.Севастополь

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