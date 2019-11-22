Чудеса маневрирования: как пожарные пытаются проехать к домам через ряды припаркованных машин

22 ноября 2019     19
Чудеса маневрирования: как пожарные пытаются проехать к домам через ряды припаркованных машин

Стихийные парковки усложняют доступ к местам ЧП, сообщает МЧС. Так накануне вечером сотрудники 1-ой пожарно-спасательной части организовали тренировочный выезд в один из дворов по проспекту Острякова.

Целью стала отработка действий в условиях усложнённого доступа к зданиям из-за хаотично припаркованного транспорта. Сложившаяся в результате ситуация стала показательной: несколько драгоценных минут были потрачены на маневрирование. Севастопольские пожарные призывают жителей и гостей города-героя быть чуткими к окружающим, не закрывать глаза на чужую беду и в случае возникновения чрезвычайной ситуации делать всё возможное, чтобы спасатели могли беспрепятственно и оперативно прийти на помощь потерпевшим. В МЧС просят не загромождать машинами проезды к зданиям.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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