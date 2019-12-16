"Чёрные копатели" заплатят штраф за монеты времён Золотой Орды

Находки теперь передадут в государственную часть Музейного фонда РФ.

“Незаконно изъяли из почвы: монету Золотой Орды – Пул Чекана Крыма, период возникновения которой датируется 1313-1341 годами, монету Крымского ханства – Акче чекана Бахчисарая XVIII века, монету Золотой Орды – Анонимный Пул чекана Крыма, период возникновения датируется рубежом XIII-XIV веков, являющиеся археологическими предметами, что повлекло повреждение культурного слоя”, – пишет пресс-служба ведомства.

Пополнять коллекцию монет нелегальные археологи начали в апреле в одном из сёл Балаклавского района.

За незаконные археологические раскопки двое мужчин заплатят по 20 тысяч рублей каждый. О деле “чёрных копателей” сообщает пресс-служба Балаклавского районного суда.

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"Чёрные копатели" заплатят штраф за монеты времён Золотой Орды За незаконные археологические раскопки двое мужчин заплатят по 20 тысяч рублей каждый. О деле “чёрных копателей” сообщает пресс-служба Балаклавского районного …

