"Чёрные копатели" заплатят штраф за монеты времён Золотой Орды

16 декабря 2019     10
"Чёрные копатели" заплатят штраф за монеты времён Золотой Орды

За незаконные археологические раскопки двое мужчин заплатят по 20 тысяч рублей каждый. О деле “чёрных копателей” сообщает пресс-служба Балаклавского районного суда.

Пополнять коллекцию монет нелегальные археологи начали в апреле в одном из сёл Балаклавского района.

“Незаконно изъяли из почвы: монету Золотой Орды – Пул Чекана Крыма, период возникновения которой датируется 1313-1341 годами, монету Крымского ханства – Акче чекана Бахчисарая XVIII века, монету Золотой Орды – Анонимный Пул чекана Крыма, период возникновения датируется рубежом XIII-XIV веков, являющиеся археологическими предметами, что повлекло повреждение культурного слоя”, – пишет пресс-служба ведомства.

Находки теперь передадут в государственную часть Музейного фонда РФ.

Служба информации “Вести – Севастополь”

фото newauction.com.ua

Источник: Вести.Севастополь

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