Шаг в небо: в Севастополе отметили день парашютиста

День парашютиста отмечается в честь наших летчиков, совершивших 26 июля 1930 года под Воронежем серию тренировочных прыжков, положивших начало развитию парашютизма. Уже через год в нашей стране было совершено более 600 прыжков и первый женский. Первую женщину, совершившую прыжок в 1931 году, звали Любовь Кулешова. С тех пор без парашютов невозможно представить ни наш десант, ни наш спорт, ни наши достижения – ни даже парад в честь Дня ВМФ. Что объединяет людей, не оставляющих мечту о небе?

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Этого момента кто-то ждет неделю, а кто-то всю жизнь. Аэродром Юхарина Балка. Раннее утро. В небо – очередь. У АН-2 в этот день в программе – десятки кругов в небе, взлетов и посадок, чтобы те, кто сейчас внутри, смог нырнуть в синеву.

«Тот момент когда ты выходишь из самолета, самый будоражащий», – говорит Анна Разсамакина.

Те, кто впервые в небе, с трудом могут подобрать слова, эмоции переполняют, а вот инструкторов кажется уже ничем не удивить.

«Мы же привыкли ходить по земле, у нас есть опора, и люди боятся безопорного положения, для них это шок и обычно у них руки, ноги начинают жить своей жизнью», – говорит Станислав Ромасько, инструктор, тандем -мастер аэроклуба ДОСААФ.

Первое знакомство с небом начинается с инструктажа и ознакомления с парашютной системой – одни из самых быстрых, удобных и современных – “крыло”, впрочем, все это не отменяет тщательной подготовки и укладки на земле – тут каждая деталь жизненно важна.

«Стропы должны быть на одинаковом расстоянии, чтобы нигде не было слабины. Мы их убираем, сгоняем, и потом змейкой укладываем ряд строп», – объясняет инструктор Андрей Тарасенко.

Все, что парашютист будет делать в воздухе, сначала отрабатывается на земле. Затем, для закрепления – уже в кабине самолета, и только потом – выход разрешен. С трех тысяч метров. Около сорока секунд свободного падения, затем – раскрытие купола. У тех, кто впервые в небе, за эти мгновения вся жизнь пролетает перед глазами. Более опытные участники полета вспоминают, как все начиналось. В советское время парашютные вышки стояли чуть ли не в каждом парке.

«У меня даже дедушка прыгал. В Севастополе, наверное, каждый третий прыгнул, три борта работали, все было бесплатно, пропагандировалось, конечно, и спорт, и здоровье, – вспоминает инструктор Андрей Чернявский. – Прекрасное время было, если эти тенденции вернутся, будет только хорошо!»

Сейчас парашютный спорт теряет в массовости и становится все более коммерческим, но разнообразие видов полета удивительно – групповая и купольная акробатика, скайсерфинг и фристайл, полеты в винг-сьюте и классический парашютизм. И каждый, кто шагает в небо, точно знает: это не окончание, а просто очередной этап преодоления самого себя.

Ксения Егорова, Антон Терешкин, Мария Левченко и Татьяна Белова

Источник: Вести.Севастополь