Шампанское, произведённое в Севастополе, Роскачество признало одним из лучших

23 декабря 2019     14
Шампанское, произведённое в Севастополе, Роскачество признало одним из лучших

Рейтинг «Винный гид России» накануне Нового года был составлен совместно с Министерством сельского хозяйства и Минпромторгом России.

По данным рейтинга, большинство получивших высокую оценку игристых вин произведено агрокомплексом «Золотая балка». Таким образом, победителями в разных категориях названы шесть марок балаклавского предприятия.

«Результаты рейтинга помогают потребителям ориентироваться в обилии отечественных вин, представленных в торговых сетях.  Выводы экспертов также доказывают, что в России существуют вполне доступные качественные игристые вина», – прокомментировала результаты дегустации генеральный директор «Золотой Балки» Елена Костенко.

Эксперты оценивали исключительно те вина, которые сделаны из российского винограда. Для исследования были отобраны образцы среднего ценового сегмента стоимостью от 200 до тысячи рублей.

В конце прошлой недели депутаты государственной Думы приняли закон, который станет основополагающим для отрасли виноделия.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото artfile.me

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Владимир Путин: «Россия восстановила железнодорожное сообщение с Крымом»
Владимир Путин: «Россия восстановила железнодорожное сообщение с Крымом»

Россия восстановила железнодорожное сообщения с Крымом по новому и более надежному маршруту. Об этом 23 декабря  после поездки по Крымскому …


Названы самые любимые телепередачи россиян
Названы самые любимые телепередачи россиян

Самыми любимыми россиянами телепередачи — это выходящие на Первом канале шоу «Мужское и Женское» и «Поле чудес». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного …


Победитель городской Юниор-лиги КВН поедет на всероссийский турнир
Победитель городской Юниор-лиги КВН поедет на всероссийский турнир

В Севастополе самые молодые игроки клуба весёлых и находчивых борются за поездку на всероссийский турнир. Юниор Достанется школьным учителям, родителям …


Шампанское, произведённое в Севастополе, Роскачество признало одним из лучших
Шампанское, произведённое в Севастополе, Роскачество признало одним из лучших

Рейтинг «Винный гид России» накануне Нового года был составлен совместно с Министерством сельского хозяйства и Минпромторгом России. По данным рейтинга, …


Российский регион запросил еще денег на расселение граждан
Российский регион запросил еще денег на расселение граждан

Пензенская область направило в федеральное правительство новую заявку на получение финансовой поддержки на реализацию проекта по расселению граждан из аварийного …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты