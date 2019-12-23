Шампанское, произведённое в Севастополе, Роскачество признало одним из лучших

Рейтинг «Винный гид России» накануне Нового года был составлен совместно с Министерством сельского хозяйства и Минпромторгом России.

По данным рейтинга, большинство получивших высокую оценку игристых вин произведено агрокомплексом «Золотая балка». Таким образом, победителями в разных категориях названы шесть марок балаклавского предприятия.

«Результаты рейтинга помогают потребителям ориентироваться в обилии отечественных вин, представленных в торговых сетях. Выводы экспертов также доказывают, что в России существуют вполне доступные качественные игристые вина», – прокомментировала результаты дегустации генеральный директор «Золотой Балки» Елена Костенко.

Эксперты оценивали исключительно те вина, которые сделаны из российского винограда. Для исследования были отобраны образцы среднего ценового сегмента стоимостью от 200 до тысячи рублей.

В конце прошлой недели депутаты государственной Думы приняли закон, который станет основополагающим для отрасли виноделия.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото artfile.me

Источник: Вести.Севастополь