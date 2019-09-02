Шатры для голосования Севастополю передадут с форума «Таврида»

2 сентября 2019     17
Шатры для голосования Севастополю передадут с форума «Таврида»

К 8 сентября в городе оборудуют 180 избирательных участков. 4 из них разместят в модульных конструкциях, которые передадут организаторы форума “Таврида”. Такие шатры появятся в четырёх селах Байдарской долины.

Поставить в селах шатры решено было на прошлой неделе – после того, как в селе Широком временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву показали старый троллейбус, оборудованный под избирательный участок. Троллейбусный остов произвел на Развожаева такое удручающее впечатление, что он тут же распорядился убрать “это позорище”. Но, как объяснили в Севизбиркоме, в селе больше нет помещений, которые можно было бы приспособить под голосование. И еще в мае был утвержден вариант с троллейбусом. 

Севастополь – единственный город России где все избирательные участки будут обработаны КОИБами – автоматическими комплексами обработки избирательных бюллетеней. Все оборудование уже доставлено на избирательные участки.  КОИБов не будет лишь на временных участках для лежачих пациентов в больнице имени Пирогова и на двух кораблях Черноморского флота, которые находятся в дальних походах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Дмитрий Саблин поздравил севастопольских школьников с Днем знаний (ФОТО)
Дмитрий Саблин поздравил севастопольских школьников с Днем знаний (ФОТО)

Сегодня на территории государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. В нем приняли участие ученики ГБОУ …


Недолго музыка играла… Наталья Поклонская и её муж объявили о расставании
Недолго музыка играла… Наталья Поклонская и её муж объявили о расставании

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская не стала называть причины разрыва. По словам экс-руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, расставание …


Шатры для голосования Севастополю передадут с форума «Таврида»
Шатры для голосования Севастополю передадут с форума «Таврида»

К 8 сентября в городе оборудуют 180 избирательных участков. 4 из них разместят в модульных конструкциях, которые передадут организаторы форума …


В СевГУ выросло число иностранных студентов
В СевГУ выросло число иностранных студентов

Почти 3 тысячи абитуриентов сегодня стали студентами Севастопольского государственного университета. Они представляют все регионы России и ещё 20 государств. Зарубежных …


Премьер Украины заявил о намерении добиться роста ВВП на 40% за 5 лет
Премьер Украины заявил о намерении добиться роста ВВП на 40% за 5 лет

15:38 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты