Шатры для голосования Севастополю передадут с форума «Таврида»

К 8 сентября в городе оборудуют 180 избирательных участков. 4 из них разместят в модульных конструкциях, которые передадут организаторы форума “Таврида”. Такие шатры появятся в четырёх селах Байдарской долины.

Поставить в селах шатры решено было на прошлой неделе – после того, как в селе Широком временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву показали старый троллейбус, оборудованный под избирательный участок. Троллейбусный остов произвел на Развожаева такое удручающее впечатление, что он тут же распорядился убрать “это позорище”. Но, как объяснили в Севизбиркоме, в селе больше нет помещений, которые можно было бы приспособить под голосование. И еще в мае был утвержден вариант с троллейбусом.

Севастополь – единственный город России где все избирательные участки будут обработаны КОИБами – автоматическими комплексами обработки избирательных бюллетеней. Все оборудование уже доставлено на избирательные участки. КОИБов не будет лишь на временных участках для лежачих пациентов в больнице имени Пирогова и на двух кораблях Черноморского флота, которые находятся в дальних походах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь