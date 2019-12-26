Шахматистка из Севастополя готовится стать чемпионкой Сурдлимпийских игр

Севастопольская шахматистка Ольга Лагутина стала серебряным призером Сурдлимпийских игр. Олимпиада для спортсменов с нарушениями слуха проходила в середине декабря в Италии.

В турнире участвовали более 500 человек из 33 стран. На счету россиян 50 медалей. Ольга Лагутина заняла второе место в общекомандном зачете. В Севастополе спортсменку чествовали в управлении по делам молодежи и спорта. Сергей Резниченко вручил ей еще одну награду за высокие достижения.

«Мы очень гордимся. Мы со своей стороны окажем все меры поддержки нашей спортсменке. В том числе соответствующие выплаты осуществим, и я очень надеюсь, что динамика будет продолжена, и мы увидим в будущем ещё более высокие результаты», – отметил начальник управления по делам молодёжи и спорта Севастополя Сергей Резниченко. «Я продолжу тренироваться и надеюсь, что через четыре года снова смогу выступить на Сурдлимпийских играх. Но рассчитываю уже на победу», – рассказала серебряный призёр XIX Сурдлимпийских игр Ольга Лагутина.

Побед на счету севастопольских спортсменов в этом году было много. В управлении надеются, что с наградой в следующем году вернется и Анастасия Долгова, получившая лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио.

Источник: Вести.Севастополь