Шахматистка из Севастополя готовится стать чемпионкой Сурдлимпийских игр

26 декабря 2019     22
Шахматистка из Севастополя готовится стать чемпионкой Сурдлимпийских игр

Севастопольская шахматистка Ольга Лагутина стала серебряным призером Сурдлимпийских игр. Олимпиада для спортсменов с нарушениями слуха проходила в середине декабря в Италии.

В турнире участвовали более 500 человек из 33 стран. На счету россиян 50 медалей. Ольга Лагутина заняла второе место в общекомандном зачете. В Севастополе спортсменку чествовали в управлении по делам молодежи и спорта. Сергей Резниченко вручил ей еще одну награду за высокие достижения.

«Мы очень гордимся. Мы со своей стороны окажем все меры поддержки нашей спортсменке. В том числе соответствующие выплаты осуществим, и я очень надеюсь, что динамика будет продолжена, и мы увидим в будущем ещё более высокие результаты», – отметил начальник управления по делам молодёжи и спорта Севастополя Сергей Резниченко.

«Я продолжу тренироваться и надеюсь, что через четыре года снова смогу выступить на Сурдлимпийских играх. Но рассчитываю уже на победу», – рассказала серебряный призёр XIX Сурдлимпийских игр Ольга Лагутина.

Побед на счету севастопольских спортсменов в этом году было много. В управлении надеются, что с наградой в следующем году вернется и Анастасия Долгова, получившая лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Виноделы рассказали о перспективности экспорта вина из России в Китай
Виноделы рассказали о перспективности экспорта вина из России в Китай

Российские виноделы уверены, что они могут усилить свои позиции на китайском рынке при условии снижения пошлин. Об этом сообщает ТАСС …


Экс-духовник прокурора Крыма предсказал появление Антихриста
Экс-духовник прокурора Крыма предсказал появление Антихриста

Клирик Среднеуральского женского монастыря Сергей Романов благословил «на ратный подвиг» православных мужчин — им надо «прорвать блокаду» и спасти Россию от «красных дьяволят и демократов». Схиигумен Сергий Романов известен …


Россияне рассказали о том, как они будут отмечать Новый год
Россияне рассказали о том, как они будут отмечать Новый год

Россияне рассказали о своих новогодних предпочтениях и поделились, как они будут праздновать Новый год. Об этом сообщили в Рамблере со ссылкой …


Для уничтожения бомбы 27 декабря перекроют движение по ул
Для уничтожения бомбы 27 декабря перекроют движение по ул. Капитанской

Ограничение движения вводится для уничтожения найденной на стройплощадке авиабомбы времён Великой отечественной войны. Для всех видов транспорта с 09:00 до …


На мосту через суходол меняется схема движения
На мосту через суходол меняется схема движения

Транспорт пойдёт по новой части моста, согласно схеме. С 12:00 27 декабря начинается второй этап реконструкции моста через суходол на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты