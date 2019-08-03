Швейцарский журналист объяснил, почему Крым никогда не вернется в состав Украины

В статье для издания Infosperber швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер написал слова, которые могут не понравиться политикам Евросоюза. Изучив историю взаимоотношений Крыма и Киева, Мюллер сделал заключение, что полуостров никогда не был по-настоящему украинским. Киев всегда пытался ограничить автономию Крыма. Со своей стороны, крымское правительство и парламент неоднократно пытались освободиться от Украины и стать полностью независимыми, и это приводило к бесконечным трениям между руководителями страны и одного из ее регионов.

«Подавляющее большинство людей в Крыму, несмотря на произвольное решение Хрущева в 1954 году, никогда не чувствовали себя украинцами. На выборах на Украине всегда голосовали за ориентированных на Россию кандидатов и партии и всегда имели культурное единство с русскими. Крымчане никогда не имели никакого отношения к «Киеву», написал журналист.

Киев хотел «доминировать» в Крыму, но ничего не делал для экономического развития полуострова, пишет «Газета.ru». Еще при президенте Викторе Ющенко Киев пытался подавить использование русского языка на Украине, даже запретить его в определенных областях, особенно в Крыму.

Вхождение полуострова в состав России по итогам всенародного референдума в марте 2014 года было абсолютно справедливым, заключил Кристиан Мюллер.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь