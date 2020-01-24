«Шестерка» и «семерка» не поделили дорогу в селе Приветном

Два легковых автомобиля «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2106» не смогли разъехаться накануне вечером в селе Приветное городского округа Алушта.
Водители не пострадали, но пассажир 2008 года рождения получил травму ноги. Его пришлось госпитализировать в Алуштинскую городскую больницу, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Сотрудники МЧС предприняли комплекс мер, чтобы не допустить взрыва на месте ДТП, но, к счастью, розлива ГСМ не было.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым
Источник: Вести.Севастополь