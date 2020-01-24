«Шестерка» и «семерка» не поделили дорогу в селе Приветном

24 января 2020     16
«Шестерка» и «семерка» не поделили дорогу в селе Приветном

Два легковых автомобиля «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2106» не смогли разъехаться накануне вечером в селе Приветное городского округа Алушта.

Водители не пострадали, но пассажир 2008 года рождения получил травму ноги. Его пришлось госпитализировать в Алуштинскую городскую больницу, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сотрудники МЧС предприняли комплекс мер, чтобы не допустить взрыва на месте ДТП, но, к счастью, розлива ГСМ не было.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Владимир Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками, а Дмитрия Козака — заместителем главы АП
Владимир Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками, а Дмитрия Козака — заместителем главы АП

24 января Владимир Путин назначил экс-министра экономического развития Максима Орешкина и бывшего главу Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента. Глава государства также назначил на пост замглавы администрации президента Дмитрия Козака. …


Как в Севастополе собираются улучшать инвестиционный климат
Как в Севастополе собираются улучшать инвестиционный климат

23 января врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев посетил Центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес». Глава города пообщался с сотрудниками, оценил …


Работающим пенсионерам Севастополя рассказали, как при увольнении получить страховую пенсию с учетом индексации
Работающим пенсионерам Севастополя рассказали, как при увольнении получить страховую пенсию с учетом индексации

С 1 января 2020 года страховые пенсии в России выросли на 6,6%. В то же время с 2016 года страховая …


«Шестерка» и «семерка» не поделили дорогу в селе Приветном
«Шестерка» и «семерка» не поделили дорогу в селе Приветном

Два легковых автомобиля «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2106» не смогли разъехаться накануне вечером в селе Приветное городского округа Алушта. Водители не пострадали, …


Росздравнадзор провел «контрольную закупку» по прерыванию беременности
Росздравнадзор провел «контрольную закупку» по прерыванию беременности

Специалисты Росздравнадзора Москвы провели «контрольную закупку» услуги по медикаментозному прерыванию беременности в сети «Он Клиник». Информация об этом появилась в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты