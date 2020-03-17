Шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией в Москве посвятили выставку

В Москве начала работу фотовыставка, посвященная 6-й годовщине возвращения Города-Героя Севастополя и Республики Крым в состав России.
Экспозиция под названием «Русская весна» в фотографиях расскажет москвичам историю событий февраля-марта 2014 года в Крыму. Фотовыставка проводится при Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Управления представительства Правительства Севастополя в Москве.
Выставка открыта в здании Правительства Москвы, сообщает пресс-служба администрации Севастополя.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь