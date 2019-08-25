Школа гладиаторов и боулинг XVI века: чему научат на КВИФ в Севастополе

Организаторы озвучили интерактивную программу VI Крымского военно-исторического фестиваля.

Обещают, что в этом году КВИФ подготовил особенные интерактивные площадки. На каждой можно будет приобрести необычные навыки, для современности нехарактерные.

С 7 по 9 сентября на площадке “Античные истории” в парке Анны Ахматовой – гладиаторские бои и школа гладиаторов; С 8 по 10 сентября на площадке “Паромная переправа” на Графской пристани – старинные игры: шашки, напёрстки, бабки;

С 13 по 15 сентября на Федюхиных высотах – главные события фестиваля. Вот список площадок и мастер-классов:

“Античность” – изготовление снарядов для пращи; “Древняя Русь и Византия” – чеканка монет, игрушки из соломы; “Генуэзская крепость Loco Cimbali” – восковые свечи и корзинки из ивовой лозы; “Священная Римская империя” – изготовление солдатской обуви и боулинг XVI века; “Османская империя” – азы военного дела; “320 лет прибытия Петра I в Крым” – морские узлы, пользование компасом и лагом; “Лагерь американских старателей” – как найти золотую жилу; “Индейцы Северной Америки XIX века” – изготовление украшений из денталиума; “Первая мировая война” – основы штыкового боя; “Холодная война” – управление стропами парашюта;

Служба информации “Вести-Севастополь”

фото vk.com/feduhy.park

Источник: Вести.Севастополь