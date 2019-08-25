Школа гладиаторов и боулинг XVI века: чему научат на КВИФ в Севастополе

Организаторы озвучили интерактивную программу VI Крымского военно-исторического фестиваля.
Обещают, что в этом году КВИФ подготовил особенные интерактивные площадки. На каждой можно будет приобрести необычные навыки, для современности нехарактерные.
С 7 по 9 сентября на площадке “Античные истории” в парке Анны Ахматовой – гладиаторские бои и школа гладиаторов;
С 8 по 10 сентября на площадке “Паромная переправа” на Графской пристани – старинные игры: шашки, напёрстки, бабки;
С 13 по 15 сентября на Федюхиных высотах – главные события фестиваля. Вот список площадок и мастер-классов:
“Античность” – изготовление снарядов для пращи;
“Древняя Русь и Византия” – чеканка монет, игрушки из соломы;
“Генуэзская крепость Loco Cimbali” – восковые свечи и корзинки из ивовой лозы;
“Священная Римская империя” – изготовление солдатской обуви и боулинг XVI века;
“Османская империя” – азы военного дела;
“320 лет прибытия Петра I в Крым” – морские узлы, пользование компасом и лагом;
“Лагерь американских старателей” – как найти золотую жилу;
“Индейцы Северной Америки XIX века” – изготовление украшений из денталиума;
“Первая мировая война” – основы штыкового боя;
“Холодная война” – управление стропами парашюта;
Служба информации “Вести-Севастополь”
фото vk.com/feduhy.park
Источник: Вести.Севастополь