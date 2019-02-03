Школе №50 присвоено имя генерала Жидилова

31 января 2019 г. исполнилось 120 лет со дня рождения участника героической обороны Севастополя 1941–1942 гг., командира 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота генерал-лейтенанта Евгения Ивановича Жидилова.

Благодарные потомки хранят память о герое Великой Отечественной войны. 30 января 2019 года в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя побывали гости с его «малой родины», из Нижегородской области – внучатый племянник Е.И. Жидилова, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, почетный гражданин г. Бор Лев Николаевич Ситников, директор Чистопольской средней школы Борского городского округа Александр Иванович Измайлов. Их сопровождал настоятель одной из церквей Нижегородской области отец Александр. Гости посетили Малахов курган, выставку в Культурно-выставочном центре Музея «История Севастополя: о мужестве и славе». В экспозиции выставки находится несколько личных вещей Е.И. Жидилова. Гости побывали на Сапун-горе и посетили Диораму, а затем совершили поездку в село Хмельницкое, на братскую могилу воинов 7-й бригады морской пехоты, павших в боях с фашистскими захватчиками в 1941–1942 гг. На одной из сторон этого памятника помещены строфы из стихотворения Е.И. Жидилова:

Герой Севастополь – морская твердыня,

Ты Родине службу, как прежде, несешь.

И каждое имя сраженного сына

В горячей матросской душе бережешь.

Ушли Вы в бессмертье, чтоб песни звучали,

Чтоб город-герой горделиво стоял,

Чтоб дети рождались, чтоб внуки смеялись,

Чтоб землю не жёг смертоносный металл.

Отважно сражалась морская пехота,

Чтоб матери больше не слепли от слёз.

И нет среди Вас безымянных героев.

Вам званье дано – черноморский матрос.

31 января 2019 года на территории средней школы №50 имени генерала Е.И. Жидилова прошло торжественное мероприятие в честь Героя и состоялось открытие памятной доски с его портретом. Надпись на доске гласит: «Распоряжением Правительства Севастополя РП №300 от 04.10.2018 г. СОШ №50 присвоено имя генерала Жидилова Евгения Ивановича». На мероприятии присутствовали гости из Нижегородской области, сотрудники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, представители органов власти города-героя, ветераны, общественность и учащиеся школы.

В дар школе и Музею нижегородцы передали два коллажа, составленные из фотографий и документов из домашнего архива Е.И. Жидилова, с символичным названием «Гори, гори, звезда моей жизни и судьбы». Священная память о герое Великой Отечественной войны навсегда останется в сердцах севастопольцев и будет передаваться из поколения в поколение.



Чтобы помнили…

Евгений Иванович Жидилов родился 18 (31) января 1899 г. в селе Спасское Борской волости Семеновского уезда Нижегородской губернии (ныне Спасский район Нижегородской области). В 1910 г. он окончил четырехлетнее одноклассное училище Министерства народного просвещения, затем, в 1914 г. – Семеновское начальное училище. С ранних лет работал в крестьянском хозяйстве своих родителей. В январе–апреле 1920 г. Е.И. Жидилов – курсант агитационных курсов в Школе агитации и пропаганды в г. Нижний Новгород; с июня по октябрь 1920 г. – курсант Нижегородских пехотных курсов командного состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В 1920–1921 гг. Евгений Иванович – командир взвода, затем помощник командира роты 9-го стрелкового полка 3-й Крымской стрелковой дивизии Южного фронта, участвовал в боях на Чонгарском направлении против войск барона П.Н. Врангеля, Главнокомандующего Русской армии в Крыму. С 1923 г. И.Е. Жидилов начал службу в Рабоче-Крестьянском Красном флоте в Севастополе: 1923–1928 гг. – командир роты отдельного караульного батальона Севастопольской крепости; 1928–1933 гг. – помощник коменданта города; 1933-1938 гг. – помощник начальника по мобилизационному отделу Военно-морского училища Береговой обороны им. ЛКСМУ; 1939–1941 гг. – помощник начальника штаба флота, слушатель Высших стрелково-тактических курсов усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел», слушатель Военной академии им. М.В. Фрунзе.

В период героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. полковник Е.И. Жидилов командовал 7-й бригадой морской пехоты Черноморского флота. Это подразделение было сформировано на базе Первого Черноморского полка морской пехоты в августе – сентябре 1941 г. 7-я бригада морской пехоты под командованием Е.И. Жидилова внесла огромный вклад в отражение попытки войск 11-й немецкой армии овладеть Севастополем с ходу (30.10–9.11.1941 г.), в период второго наступления фашистов на город в декабре 1941 г. Понесла большие потери, была переформирована. К началу третьего наступления немцев на город в июне 1942 г. удалось сформировать наиболее полный состав 7-й бригады – 4500 человек. Ее бойцы защищали Севастополь до последнего. Большинство из них числятся пропавшими без вести в боях за город 3.07.1942 г. За участие в обороне Севастополя 1941–1942 гг., умелое руководство 7-й бригадой, несмотря на три полученных в ходе боев ранения, за мужество и героизм полковник Е.И. Жидилов был награжден двумя орденами Красного Знамени.

В Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя представлен большой персональный фонд Е.И. Жидилова: фотографии, документы, личные вещи, которые были переданы на хранение Евгением Ивановичем и его семьей. После окончания героической обороны Севастополя Евгений Иванович участвовал в обороне Кавказа, освобождении Крыма, Румынии, Болгарии, Китая, Кореи. В послевоенные годы занимал различные руководящие должности: 1945–1946 гг. – заместитель начальника тыла Тихоокеанского флота, 1947–1955 гг. – начальник тыла Черноморского флота, 1955–1961 гг. – начальник тыла ВМФ СССР. С 1961 г. – генерал-лейтенант Е.И. Жидилов вышел в отставку. В 1968 г. он и скульптор В.А. Суханов разработали проект, по которому был установлен памятник на месте братского захоронения воинов 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота в селе Хмельницкое. Это две параллельные прямоугольные стелы. На передней – стилизованное рельефное изображение фигуры морского пехотинца с автоматом в руках. На второй стеле – мемориальный текст и стихи, написанные бывшим комбригом. Кроме того, генерал-лейтенант Е.И. Жидилов является автором книги «Мы отстаивали Севастополь», изданной в 1973 г. Умер он 16 ноября 1977 г., похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Награды Героя: орден Ленина, пять орденов Красного Знамени, орден Нахимова II ст., орден Отечественной войны I ст., медали.