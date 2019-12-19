Школу-коллегиум на Античном проспекте достроят к марту 2020 года

19 декабря 2019     18
Школу-коллегиум на Античном проспекте достроят к марту 2020 года

Возведение школы на Античном проспекте подходит к концу. Представители департамента капитального строительства Севастополя заявляют о готовности 85%.

Сейчас уже идут отделочные работы внутри здания. Трёхэтажная школа рассчитана на 600 человек и будет соответствовать всем современным требованиям.

«Бюджет строительства – 611 миллионов. Рассчитана на 600 мест. Новшества, как и все наши новые школы будет оборудована тиром, игровым спортзалом, актовым залом, музыкальными классами», – рассказывает и.о. директора департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

Все работы должны быть завершены в марте. Подрядчик задержал сдачу объекта на четыре месяца. В проекте не учли, что на месте будущей школы растут краснокнижные можжевельники и фисташки туполистные. Строители приступили к работам только после получения разрешения на вырубку, а это заняло время.

«Фисташки туполистные и можжевельник, мы их вырубили, но заключили договор с лесхозом и высадили их в большем количестве. В течение трёх лет за ними будут ухаживать, поливать, чтобы они выросли и качественно могли расти сами», – уточняет заместитель генерального директора компании-подрядчика Апти Эльмурзаев.

Новую школу осмотрели депутаты Законодательного собрания – комитет, который курирует образование и науку. Парламентарии отметили, что строительных материалов хватает. И поделились своими впечатлениями.

«Нам понравилась сама школа. Столовая впечатляет. С классами вопросы, но нас заверили <…> Мы видим, что в Севастополе появится одна из самых современных школ для детишек в этом микрорайоне», – делится Василий Пархоменко, депутат Законодательного собрания Севастополя.

Всё продумано и для людей с ограниченными возможностями здоровья – в учебном заведении установят пандусы и лифт.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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