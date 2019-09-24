Школу на Античном строили рабочие без трудовых договоров

24 сентября 2019     15
Школу на Античном строили рабочие без трудовых договоров

Работу подрядчика проверила прокуратура Гагаринского района. О результатах сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы обнаружили, что с некоторыми рабочими не заключали трудовые договоры. Документы о проёме на работу и записи в трудовых книжках отсутствовали. Теперь фирме грозит административная ответственность. Статья “Уклонение от заключение трудового договора” предусматривает наказание в виде штрафа для физических лиц до 20 тысяч рублей, а для юридических – до 100 тысяч рублей. 

Источник: Вести.Севастополь

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