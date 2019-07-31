Школы и детсады Севастополя не готовы к новому учебному году

В ходе проверки шести школах и детских садах Севастополя прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства по городу в среду.

Нарушения установлены в ГБОУ “Средняя общеобразовательная школа №47” и в ГБДОУ “Детский сад №72”. Прокурор Балаклавского районоподал два исковых заявления и обязании учреждений устранить их. А профинансирует работы департамент образования и науки города.

Три аналогичных иска подал прокурор Нахимовского района к ГБДОУ “Детский сад №69”, ГБОУ “Средняя общеобразовательная школа №40” и ГБОУ “Средняя общеобразовательная школа №42”.

В данный момент все иски находятся на рассмотрении суда.

Директору Образовательного центра В.Д. Ревякина внесено представление об устранении нарушений. В настоящий момент оно находится на рассмотрении.

Источник: Вести.Севастополь