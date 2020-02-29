Школьникам рассказали, почему стоит поступать в ЧВВМУ имени Нахимова

День открытых дверей для школьников проходит сегодня в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова.

На плацу перед центральным входом выставлена техника, современное вооружение и экипировка личного состава флота.

Экскурсии по учебному заведению проводят сами курсанты. Руководство решило, что молодые люди своим примером смогут сильнее заинтересовать школьников и замотивировать их поступить учиться в ЧВВМУ.

Прошли показательные выступления: по рукопашному бою, подготовке артиллерийского орудия к стрельбе, защите объекта противодиверсионной группой, борьбе за живучесть на специальном тренажере.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь