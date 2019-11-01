Школьникам Севастополя вручили паспорта у Вечного огня

25 молодых севастопольцев сегодня получили паспорта граждан России. Главный документ им вручали в торжественной обстановке у Вечного огня. Эта традиция появилась в Севастополе недавно, сейчас её приурочили ко Дню народного единства. Для родителей, которые сами не так давно получали паспорта, событие стало поводом вспомнить события 2014-го года.

«Тогда были большие очереди, и было как-то не торжественно. А сейчас очень приятно, что уделили внимание детям. Это даже патриотично!», – поделилась впечатлениями Ольга Смирнова.

«Я наконец-то чувствую себя человеком, полноценным гражданином Российский Федерации, потому что чувствую себя намного взрослее, чем раньше», – рассказала дочь Ольги Екатерина.