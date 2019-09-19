Школьникам устроили экскурсию на одну из самых больших котельных города

19 сентября 2019     17
Школьникам устроили экскурсию на одну из самых больших котельных города

Шестиклассникам показали и рассказали откуда берётся тепло и как оно попадает в дома.

В рамках фестиваля #ВместеЯрче для учащихся школы №38 провели экскурсию по одной из самых больших городских котельных, расположенной на улице Хрусталёва. Школьники узнали о том, как получают тепловую энергию и о современных технологиях повышения энергоэффективности.

В «Севтеплоэнерго» рассчитывают, что подобные мероприятия помогут увлечь темой подрастающее поколение и обеспечить отрасль молодыми кадрами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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