Школьникам устроили экскурсию на одну из самых больших котельных города

Шестиклассникам показали и рассказали откуда берётся тепло и как оно попадает в дома.
В рамках фестиваля #ВместеЯрче для учащихся школы №38 провели экскурсию по одной из самых больших городских котельных, расположенной на улице Хрусталёва. Школьники узнали о том, как получают тепловую энергию и о современных технологиях повышения энергоэффективности.
В «Севтеплоэнерго» рассчитывают, что подобные мероприятия помогут увлечь темой подрастающее поколение и обеспечить отрасль молодыми кадрами.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь